Chilena celebró cumpleaños con temática de “La sociedad de la nieve” y se llenó de críticas

Un joven chilena debió bajar un video que subió a su cuenta de TikTok debido a que se convirtió en blanco de críticas: Mostró cómo fue la celebración de su cumpleaños con temática de La sociedad de la nieve.

El video fue publicado por la usuaria llamada Jesu, quien publicó un video mostrando el detalles de la celebración de sus 19 años.

“Soy María Jesús, cumplo 19 años y mi cumpleaños fue de La sociedad de la nieve”, escribió en la descripción del video que debió bajar de la plataforma.

Según se ve en las fotos que fueron rescatadas por los usuarios, tenía vasos con temáticas, por ejemplo, rugby, aviones y el nombre de la película.

“A mis amigos les dio risa, así que me conformo”, escribió en otra foto junto a un cartel que decía “bienvenidos al vuelo 571 de la fuerza aérea uruguaya. Recuerde afirmar sus cintures (sic) que van directo a estrellarse con una piscola. Que tenga un agradable vuelo”.

La criticas en redes sociales no tardaron en llegar: “De adolescente no tiene nada y eso es lo peor. A los 19 tienes que ser consciente de estas cosas amigo, hazlo del cast si quieres, pero no con la tragedia en sí. Pensar que esta gente vota”, “van a terminar haciendo fiestas temáticas del holocausto y pintándose números en el brazo para entrar”.

che las adolescentes saben que la tragedia de los andes pasó de verdad o piensan que es una peli de marvel? pic.twitter.com/HEYQ0WpZ9P — edible art (@agostinaaznar) March 19, 2024

