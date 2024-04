Joven compró cartera usada y se llevó una sorpresa cuando la lavó: “Casi me muero”

Una joven argentina se llevó una sorpresa al abrir y lavar una cartera que se compró en una feria, y se volvió viral en TikTok: había un nido de cucarachas en su interior.

Paloma Rodríguez contó en la plataforma que adquirió el bolso “muy barato” y que “no contaba con que algo malo iba a tener”.

Joven encontró cucarachas en la cartera

Según mostró en el video que cuenta con más de 2 millones de reproducciones, lo primero que hizo al llegar a su casa fue darla vuelta en un lavaplatos para vaciarla hasta que se percató de una cucaracha, la que aplastó con la misma cartera.

Posteriormente, la limpió por fuera con la ayuda de un cepillo “hasta que vi que salían dos, tres cucarachas de adentro”, por lo que le tiró Raid. Luego de eso, descubrió el nido de insectos.

“¡Un nido de cucarachas! No lo puedo creer, yo la pasee toda la tarde esta cartera en la mano. Estaba lleno de cucarachas, me agarró un asco… pero bueno dije ‘no me importa’ y le empecé a limpiar las manijas y las estaba como ahogando a las cucarachas”, continuó.

Luego, metió la cartera con detergente en lavandina para terminar de lavarla, reiterando que le dio mucho asco.

En los comentarios, algunos usuarios destacaron su valentía, mientras que otros indicaron que es peligroso mezclar lavandina con detergente: “Te puedes intoxicar”, “eres una guerrera”, “ten cuidado por que si se escapan esas cucarachas hacen plaga rapidísimo”.

