"¿Tienen mier... o qué?": Extranjero en Chile quedó atrapado 4 horas por auto mal estacionado y lanzó furia en TikTok

Solo se bajó de su auto a comprar un par de cosas, pero al regresar notó que otro vehículo se estacionó justo detrás de él. Pero tuvo que esperar… ¡más de cuatro horas para salir!

Esta insólita situación fue la que vivió @alecedba, un ciudadano extranjero en Chile, quien acudió a TikTok para denunciar lo realizado por otro conductor que dejó mal estacionado su automóvil en la vereda por varias horas.

“Yo necesito saber qué le pasa a la gente por la mente. ¿Tienen mierda o qué?“, comenzó en su relato.

Contexto: El joven explicó que se bajó en un Oxxo para comprar jugo y pan, por lo que se estacionó en el espacio para clientes. Pero “cuando yo salgo, resulta que hay una camioneta de mierda estacionada atrás“.

“Yo dije: ‘Bueno, no importa. Me voy a comer mi pan, me voy a tomar mi jugo y espero a que la camioneta se vaya’. Han pasado ya tres horas y nadie aparece“, expuso molesto.

Frente a esto, decidió llamar a seguridad ciudadana, desde donde le habrían dicho que no podían intervenir a ser un recinto privado. Luego “llamé a Carabineros y nadie llega, entonces no sé que hacer. ¿Qué se hace aquí?”.

¿Qué sucede finalmente?

Ante el gran alcance que tuvo su denuncia en TikTok, el joven después se encargó de aclarar el desenlace de la historia.

“Seguridad ciudadana, llegó una patrulla y me dijeron: ‘No, de la acera hacia dentro es recinto privado’. Les digo ‘y si yo intento salir y lo chocó, ¿me multan?’ y me dicen que sí. No entiendo”, dijo.

Cuatro horas después, manifestó, llegó Carabineros. Sin embargo, el funcionario policial le explicó que lo único que podría realizar es multar al otro conductor y que, una vez transcurridas 48 horas, recién podrían utilizar una grúa para remolcar el auto.

Durante el procedimiento reveló que pudo escuchar los datos del chofer implicado y que incluso pensó en tomar revancha. Aunque ya un poco más calmado, y con una larga espera de por medio, “al final como que empujaron el puto carro, se logró mover un poquito y por esa ranura logró salir el autito chiquitito”.