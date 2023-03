“No le gusté y me botó”: Joven viajó a otro país a conocer a su novio, pero no le atrajo y la abandonó

Cada vez es más recurrente que las historias de amor comiencen por redes sociales o por aplicaciones de citas, aunque no todas terminan de la mejor manera.

Una situación de desamor fue la que vivió Fabiana, una joven venezolana que contó en una cuenta de Tiktok que se trasladó a Ecuador para rehacer su vida junto a su hija, aunque las cosas no se dieron como esperaba.

El usuario Kevin Nasevilla subió un video con el relato de esta mujer, quien señaló que “conocí un muchacho por Por Facebook. Siempre hablábamos”.

“Este muchacho me pagó los pasajes y quedamos en un acuerdo de que me iba a venir a vivir a Ecuador con él y con mi hija”, indicó la joven.

Pero apenas pisó suelo ecuatoriano las cosas cambiaron inmediatamente, ya que afirmó que “llegó acá, me recibió en el terminal y me dijo que no le gusté. Después de que él vio mi foto y todo eso”.

“Cuando me ve personalmente, me dice que no era la persona que había visto por fotos. No le gusté absolutamente nada y me botó. Después de eso quedé en la calle”, agregó.

Ahora, la madre se dedica a vender dulces en la calle acompañada de su pequeña, aunque ya se creó una cuenta de TikTok en la que tiene más de 40 mil seguidores con un único video subido.