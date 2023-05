De no tener dinero hasta que viva con los papás: Joven genera debate con sus “estándares” para aceptar una cita

Una joven generó revuelo y debate en las redes sociales al señalar que “nunca saldría” con un hombre que no tenga dinero.

Según argumentó la joven identificada como “la morra valiente” en un video que se volvió viral en TikTok, su actitud se trata de seguir y ser fiel a sus estándares, los cuáles no cambiará por nada del mundo.

“Un chingo de morras (mujeres) y vatos (hombres) se infartan cuando yo digo ‘yo nunca saldría con un vato que no tiene dinero'”, expresó.

En esa línea, continuó al recalcar que “jamás andaría con un vato que no tiene un excelente higiene personal. Jamás andaría con alguien que no tiene capital cultural”.

Así, también detalló otras situaciones, como que no tendría una cita con alguien que “viva con sus papás”, que “tenga un chingo de roomies” o alguien que “divide las cuentas”.

Y eso no fue todo, porque aseguró que lo anterior aplica desde una relación casual hasta algo formal.

También, expresó que si en una cita un hombre le dice que vaya a su casa “yo digo ‘la audacia’ y lo bloqueo”.

“Si voy a salir contigo me vas a llevar a uno de los lugares que yo estoy acostumbrada a ir con mis amigas o yo sola. Que son lugares caros. Me vas a tratar con mucho respeto, vas a cuidar de no hacer ningún comentario misógeno porque yo soy el tipo de morra que se para y se va”, detalló.

Con respecto a las críticas que recibe por su manera de ser y pensar, la joven explicó que “soy una mujer que claramente tiene estándares que tú no conoces”.

“Soy la mujer de mi vida, soy el amor de mi vida, soy lo más importante en mi vida y no voy a permitir nunca, jamás, que nadie me trate con menos amor y respeto con el que me trato yo”, señaló.

En el registro, además dio a conocer que viajó con su ex esposo en “clase business, quedándonos en los mejores hoteles (…) me daba la tarjeta durante el día para que yo pudiera hacer en el día lo que yo quisiera y aunque yo siempre he ganado mi dinero, ese era para mí”.

“Y aunque hoy no estamos juntos siempre está al pendiente de mí, cuidándome, si necesito algo ahí está”, fueron parte de sus declaraciones en las que también dio a conocer que vivió con otra ex pareja en un lujoso penthouse.

Mira el video aquí: