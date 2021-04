Los médicos pensaban que se trataba de un “gemelo secreto” cuando observaban el abultado vientre de Amber Cumberland antes de dar a luz, pese a que las ecografías solo mostraban a uno.

Sin embargo, no se trataba de ningún integrante extra en la familia, sino que de un solo bebé que se viralizó por los medios y las redes sociales en Reino Unido por su inusual peso.

Lee también: Al menos 44 personas fallecieron tras estampida humana en fiesta religiosa en Israel

Emilia fue el nombre con el que Amber y Scott Joy denominaron a su hija, quien pesó 12 libras y 14 onzas (casi 6 kilos).

“Al final del embarazo no podía entrar en nada, desde que nació he podido volver a mi talla“, consignó la madre al medio británico DailyMail.

Lee también: Detienen a sujeto que prendió fuego a una adulta mayor en situación de calle

El nacimiento tuvo un retraso de dos semanas y los protocolos del parto se extendieron por más de 20 horas, los cuales finalizaron con una cesárea de emergencia.

Amber se tomó con humor todo el proceso e indicó que “se convirtió en un juego cuando íbamos al supermercado a ver si obtendríamos un comentario sobre el tamaño de mi vientre, lo cual siempre sucedió“.

“Cuando salió, la cara de Scott era blanca y todos los cirujanos se miraban conmocionados y riendo. Me la trajeron y me dijeron: “felicitaciones, has tenido un niño pequeño”, contó.