“Me quedé impactada”: Joven contó que su cita llevó a su madre y la rechazó porque no lo podía mantener

Una insólita cita fue la que tuvo que vivir una joven que se volvió viral en las redes sociales al compartir su particular experiencia.

En su perfil de TikTok, la protagonista de la historia, identificada como Poli, contó que salió con un joven que decidió llevar a su madre a la cita en el restaurant al que se organizaron para ir.

Al llegar, el chico le dijo que había una persona esperándolos adentro. “Entramos y vi un gabinete al fondo con una señora sentada y nos sentamos ahí”.

“Mira, te presento… es mi mamá”, recordó la joven con una expresión de sorpresa. “Por cortesía la saludé”, añadió.

Tras eso, comentó que durante toda la comida “la señora se la pasó preguntándome cosas como de puro dinero… Me preguntó que cuánto ganaban mensualmente mis papás”.

“Luego me preguntó si mis papás estarían dispuestos a mantener a mi novio”, detalló. “Señora, si a duras penas pueden conmigo, yo creo que no”, le respondió a la mujer de manera irónica.

Según el relatodde Poli, la mujer no paró de hacer ese tipo de preguntas durante toda la cita, hasta que llegó el momento de pagar. “Llega la cuenta y la señora me dice ‘¿nos vamos de a mitades?’ (…) Yo dije cada quien paga lo suyo”, contó.

Al salir, el joven se quedó hablando con su madre y le dijo a Poli que lo esperara. “La señora se me queda viendo (con mala cara) (…) Vuelve y me dice ‘me gustas mucho, eres muy bonita, pero mi mamá cree que no me puedes mantener’ (…) Yo me quedé impactada”.

“Le dije ‘pues alguien más está muy pendejo para quererte mantener. Si tú quieres eso búscate un sugar o quédate con tu mamita'”, le respondió la joven.

Mira el video aquí: