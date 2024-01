Ganó millonario premio por no hacer nada: Joven maipucino la reventó en peculiar competencia

Benjamín Vera, de 20 años y oriundo de la comuna de Maipú, se convirtió en el ganador del concurso “24 horas sin hacer nada” organizado por la empresa Mercado Pago. El estudiante de sociología se llevó la importante suma económica de cinco millones de pesos.

La competencia consistía en que los participantes tenían que estar recostados por un día entero en una silla de playa y sin hacer absolutamente nada. Tampoco podían ver su teléfono celular ni las redes sociales.

El evento se llevó a cabo el martes 23 en el Centro Cultural Gabriel Mistral y se organizó por primera vez en Chile. A pesar de todos los interesados, solo había 50 cupos disponibles.

Joven explica lo difícil del concurso “24 horas sin hacer nada”

Uno de esos 50 fue Vera, que en palabras recogidas por Radio Biobío manifestó que se requiere un gran esfuerzo no poder hacer nada durante tanto tiempo, como lo es un día completo.

“Lo más difícil fue la hora 23, ya no daba más, estaba destrozado, mentalmente, físicamente y anímicamente. No me daba cuenta de cómo estaba, salí y me di cuenta, que me dolían las piernas, la cabeza, que estaba cansado”, declaró el joven, que ahora podrá disfrutar del importante premio.

