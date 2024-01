Idearon plan de venganza: Joven encontró a pololo de su amiga en app de citas y salió con él

Una impactante historia quedó registrada en TikTok, donde una usuaria contó cómo ideó un plan para salir con el novio de su amiga, a quien encontró en una app de citas, y desenmascararlo.

La mujer, llamada Isabel, contó que un día navegando en la aplicación se encontró con un hombre que “se le hizo familiar” y que lo primero que hizo fue llamar a su amiga.

“¿Ustedes siguen siendo novios? Porque este pelado está en Tinder”, le dijo la mujer. Así, la amiga le ordenó que le siguiera escribiendo y “consiguiera evidencia”.

“Me dijo que no tenía novia hace 4 años”

“Entonces le di like, me dio like, hicimos match y me escribió. Comenzamos a hablar por WhatsApp”, relató la mujer. Fue en ese momento que el hombre reveló a través de un audio que no tenía novia “hace cuatro años“.

El plan continuó hasta que pudieron concretar una cita en un restaurant, donde la amiga ofició como espía y captó la revelación del hombre, que aseguró haber sido “un bandido” con múltiples parejas en su vida.

Finalmente, una vez que el hombre se vio forzado a confesar, la novia decidió aparecer de sorpresa y confrontarlo, lo que llevó a perseguirlo enfurecida hasta la calle.

La historia, así como actualizaciones del caso, continúan desarrollándose en videos posteriores que acumulan miles de visitas y likes en TikTok.

