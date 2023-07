Joven relató violento asalto que vivió a mano de 20 hombres en plena Alameda: “Me iban a matar”

Fernanda Bufezg compartió un relato paralizante y que alertó a los usuarios de TikTok, asegurando haber sido víctima de un violento asalto cometido por al menos 20 hombres mientras caminaban por la Alameda junto a su amiga.

Según contó, todo ocurrió después de salir de una disco, a eso de las 5:00 de la mañana, cuando ambas se disponían a comprar pan con queso de regreso a casa.

En ese instante, dijo, escucharon un silbido y se percataron que estaban en peligro. “Mi amiga tenía un vaso de vidrio en el banano, y ella, muy considerada, va y se lo rompe en la cabeza a uno de los asaltantes“, aseguró.

Seguido de esto, “con mi amiga se picaron y se ensañaron. Le pegaron demasiado. Era una fuerza desmedida”.

Pero no solo eso, sino que además “a mí me manosearon completa”.

“Me pusieron un cuchillo en la guata y me dijeron que si no les daba la clave (del celular), me iban a matar“, sostuvo la joven.

Al mismo tiempo, Fernanda explicó que “nunca me habían asaltado en la vida” y, por ende, ese fue el primer delito del cual fue víctima. “Creo que es uno de los mejores asaltos que ha habido en la historia de los asaltos”, advirtió.

Mira su relato acá: