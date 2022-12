Inició romance por internet y cuando conoció a su pareja fue rechazada por “exceso de filtros” en fotos

Todo lo que podía salir mal, salió mal. Una joven estadounidense dejó en evidencia la triste historia de amor que vivió con una persona que conoció a través de redes sociales, confesando la causa que hizo que esta relación no funcionara.

Según expuso Ninoska Rodríguez, de origen mexicano, su enamorado le pagó los pasajes de avión para que lo fuese a visitar a Washington y así finalmente verse en persona.

Sin embargo, todo fue un fracaso ya que él decidió terminar el vínculo al percatarse que, supuestamente, ella se veía diferente debido al uso de filtro en sus fotos.

“Para el chico que me compró el viaje a Washington y después me vio sin filtro; no quiso nada conmigo (…) En realidad soy culpable por abusar de los filtros, debió darse la oportunidad de conocerme más a fondo“, expuso la afectada en un primer video que se viralizó en TikTok.

Debido al gran alcance que tuvo el primer registro, la joven explicó qué hizo después de esta decepción amorosa.

En palabras simples, dijo que “me tragué mis preguntas, eliminé el chat y seguí con mi vida”.