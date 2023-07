Salió con dos hombres, encaró a uno y su historia se volvió viral: “Mis hormonas y el deseo me ganaron”

Una joven se tomó las redes sociales al contar una insólita historia de amor, dando desconocidos detalles sobre la ocasión en la que salió con dos hombres prácticamente al mismo tiempo.

La protagonista es la usuaria @soyjujeee, quien subió un particular video a TikTok en el que relató que en una ocasión fue a buscar a un chico con el que estaba andando, aunque para no ir sola le pidió a otro muchacho que la acompañara.

“Si hay algo de lo que carezco es de vergüenza y abundo en caradurez. Para qué mentirles, soy una mina súper sincera, no me importa absolutamente nada. Voy con todo”, dijo en un primer momento.

Todo comenzó porque el primer individuo dejó de contestarle de un día para otro, por lo que decidió ir a encararlo y retirar algunas cosas que estaban en su casa.

Sin embargo, no estaba en su casa, por lo que le pidió a “su chofer” que la llevara al trabajo de éste, pero en ningún momento le contó qué era lo que realmente estaba ocurriendo.

La cosa se complejizó luego de que el primer sujeto la abrazara y le diera un beso en la boca, todo mientras su acompañante la estaba mirando a un costado de su vehículo sin poder creer lo que veía.

“Mis hormonas me ganaron”

En ese instante, la joven relató que el segundo tipo se molestó. “‘Me trajiste para verte con otro chongo (hombre)’ me dice. Y yo le dije que en realidad vine a buscar unas cosas, pero como está en su trabajo no me las pudo dar. Con eso se moría de la risa”.

“Yo estaba súper nerviosa y (creía que) me termina matando y tirando al costado del río. Me dice: ‘Boluda, me puse re celoso. Qué te parece si frenamos más adelante para hablar'”, añadió.

En ese instante, la usuaria aseguró que el individuo se puso “full romántico” tras declararse, tanto así que dejaron el auto a un costado de la ruta para tener relaciones íntimas.

“No me pregunten cómo fue que terminamos en esta situación. Mis hormonas me ganaron. El deseo me ganó. Que lindo cuando el hombre se pone celosito”, sentenció.

El video superó las 60 mil visualizaciones en pocas horas y generó un centenar de comentarios, donde muchos afirmaron que la joven tiene “cara de estar muy feliz”.