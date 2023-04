Se cambió de Isapre a Fonasa, fue por primera vez al Cesfam y sacó risas en TikTok: “Me tocó una realidad nueva”

“La gente tiene realidades distintas y hoy me tocó tener mi realidad nueva”. De esta forma, el tiktoker Marcelo Gutiérrez resumió su experiencia de acudir a un Cesfam por primera vez en su vida tras pasar de Isapre a Fonasa.

Con más de 400 mil reproducciones, el joven se viralizó en la plataforma de videos al contar, de una manera bastante cómica y distendida, cómo ha sido el proceso de atenderse en el sistema público, entregando detalles de cómo se inscribió y cómo ha sido la atención en los recintos de salud.

En su primera publicación dedicada al tema, el creador de contenidos explicó que ingresó a Fonasa luego que dejara de ser carga de sus padres en una Isapre. “Toda mi vida lo he sido, la cosa es que mi papá dijo ‘no más Isapre’ porque le estaban cobrando más de $500 lucas, porque es mayor de edad y mi mamá igual”, explicó.

Siguiendo esta línea, puntualizó que su padre es jubilado, pensionado y renunció a su trabajo. Por tal motivo, aseguró que seguir pagando aquel plan de salud “era mucho derroche”, por lo que Gutiérrez optó por una nueva alternativa.

“Va a sonar bastante imbécil, lo siento, pero como nunca había sido Fonasa en mi vida, no sé qué hacer, no sé a dónde ir y tengo el ojo malo“, señaló en un video, indicando su rostro para dar cuenta de su problema oftalmológico.

“La cosa es que fui al Cesfam, que por suerte hay uno cerca de mi departamento (en Providencia) (…) y la cosa es que llego, no cacho ni una h… y dije ‘no cacho nada, cómo se hace’. La niña me explica y me dice te puedes atender, te hacen un chequeo general y una enfermera te deriva a un oftalmólogo. Fue muy amorosa”, aclaró.

Su primera visita al oftalmólogo

En su segunda visita, el tiktoker decidió registrar su nuevo paso por el Cesfam debido al éxito de su primer video. En él, mostró las instalaciones y explicó punto por punto cómo fue el registro y posterior toma de hora.

“Mi Cesfam más cercano se llama Alfonso Leng. Aquí me dieron mi número para inscribirme, es bastante cómodo y no había mucha gente“, dijo al comienzo del video, ya dentro del centro médico.

Luego, terminado el papeleo, expresó que “la atención fue bastante buena, me atendieron súper rápido” y que “no había nadie”. “Me dieron este carnet y, como soy nuevo, me derivaron a la enfermera. Me dieron hora recién para el 3 de mayo, igual no es tan terrible“, sostuvo.

Finalmente, puntualizó que tomará hora con el oftalmólogo, pero todavía no sabe para cuándo. “En general me gustó, es bien piola, no tenía muchas expectativas, pero todo bacán“, concluyó.

A varios días de su publicación, ambos videos tuvieron varias reacciones en redes, pues la mayoría de los usuarios celebraron el carisma del joven y se pusieron a disposición para resolver eventuales dudas en torno al sistema público de salud, en vista de su poca experiencia.