Le gustó su vecino, pero le dejaron el visto y la sorprendieron con un tremendo regalo: “Señor, lo aplaudo”

Una curiosa manera de “conquistar” reveló una joven uruguaya, luego de contar la interacción que tuvo con un vecino que vive en su mismo edificio.

La protagonista de la historia es Magadalena Lanza, quien confesó a través de un video de TikTok que agregó a Instagram a una persona que le llamó la atención y con quien solamente se había saludado cuando se encontraban en el ascensor.

Pero la cosa no partió nada bien, ya que afirmó que tuvieron una conversación a través de esta red social que no deparó en nada. Incluso, reconoció que le terminaron “clavando el visto”.

Aquel diálogo arrancó porque le respondió una historia que Magda había subido sobre su desayuno, asegurando que comían casi lo mismo y que solamente le faltaba un elemento.

“Me pone que me faltaba la mantequilla de maní y estábamos desayunando lo mismo. Le dije que me cuente cómo lo hacía para probarlo y me clavó el visto”, relató.

El regalo sorpresa

Si bien la misma joven señaló que “para mí clavar el visto es como que no tienes chance” y hasta se olvidó del tema, la situación tuvo un drástico giro luego de que el conserje le avisara que le había llegado algo.

Tras insistir en reiteradas ocasiones que ella no no había pedido nada, el conserje le comentó que se lo había dejado nada menos que un vecino.

¿Qué había en el paquete? Nada menos que un pote de pasta de maní. “Señor, lo aplaudo. Y si eres mi vecino y te llegó este video, no estoy loca, es que tengo la vara tan baja que al mínimo gesto, como este, me sorprendo”, dijo.

“Además, si hay algo que te hace captar mi atención es regalarme comida”, agregó en la parte final del registro, el cual ya tiene más de 85 mil visualizaciones.

La publicación generó una de comentarios en los que los usuarios indicaron que el tipo “entendió todo”, mientras que muchos piden una segunda parte para saber si el desayuno se concretó.