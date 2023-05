“También tenemos sueños”: Vendedor ambulante que vendía globos se graduó de contador y saca aplausos en redes

Todo esfuerzo vale la pena para cumplir los sueños, más si es a base de un trabajo duro como el que realizó un joven en México, quien sacó aplausos en redes sociales al contar que se graduó de la universidad después de trabajar vendiendo globos para pagar sus estudios.

El protagonista de esta historia es Eduardo Chamé, oriundo de Tuxtla Gutiérrez, quien compartió en su perfil de Facebook su logro y se volvió viral recibiendo cientos de felicitaciones por parte de los internautas.

En una extensa publicación, el joven comenzó diciendo que se siente “muy feliz” y le dio las gracias “a mi familia y a Dios por todas las bendiciones que me ha dado. Él sabe lo mucho que durante años me he esforzado por salir adelante, que no lo he tenido nada fácil, pero que poco a poco voy logrando mis metas”.

En esa línea, tuvo palabras de agradecimiento hacia “todos los padres que alguna vez han comprado globitos a sus hijos” porque “gracias a ellos pude pagar mis pasajes, inscripciones, libros, alimentos y que sin saberlo me estaban ayudando a cumplir mis metas”.

“No todos tenemos las mismas oportunidades, muchas veces toca trabajar doble, bajo el sol, bajo la lluvia e ir a estudiar cansado, desvelado y cuestionando si realmente valdrá la pena tanto esfuerzo”, reflexionó Eduardo, quien se graduó de Licenciatura en Contaduría, según indica en su perfil en la red social.

En ese sentido, confesó que “ahora puedo asegurar que vale la pena porque hoy día siento una gran felicidad por llegar hasta este momento, que muchas veces me parecía eterno”.

También tuvo palabras para aquellos que se burlaron de él al señalar que “no hay trabajo vergonzoso, que cuando se quiere salir adelante, uno debe trabajar en lo que sea”.

“Los vendedores ambulantes somos personas que también tenemos sueños, que estamos forjando nuestro futuro, por ello hay que respetar y valorar el trabajo por muy humilde que sea, porque más adelante ese vendedor al que hoy rechazas será el profesional que mañana tú puedas necesitar”, expresó.

Mira su publicación aquí: