Habla joven venezolana que se volvió viral en TikTok: “Nunca le he quitado el marido a nadie”

Lina Báez es el nombre de la joven venezolana erradicada en Chile que se volvió viral luego de subir un video en TikTok donde hace un particular llamado. “Chilenas, cuiden a sus maridos, preciosas, porque llegan las venezolanas, les hacen sus arepitas, le dan su totonita”, decía.

El video fue ampliamente compartido por los usuarios de la red social, donde cuenta con 4 millones de visualizaciones en la plataforma y más de 84 mil likes.

En conversación con LUN, la mujer de 24 años habló por primera vez luego del revuelo que causó su mensaje. En la entrevista contó que recibió una llamada de su familia para decirle que habían visto el video.

“Me llamó mi mamá que vive en Venezuela, me vio en las noticias de allá. Yo creo que hasta los chinos están poniendo lo mío con traductor“, dijo bromeando.

También contó que su intención nunca será “arrebatarle” la pareja a nadie, que sólo era un chiste pero que ha recibido comentarios negativos tras el video. “Esas amenazas y cosas no me valen porque nunca le he quitado el marido a nadie. ¿Usted cree que si yo le hubiese quitado el marido a alguien o hubiera alguien que pudiera decir algo malo de mí, ya no habría salido?”, comentó.

Finalmente Lina aseguró que se siente segura. “Yo ando con alguien que no duerme y no descansa que se llama papá Dios y yo ando cubierta con la sangre de Cristo y nada me pasará”, respondió.