“Esto es muy Halloween”: Joven se vuelve viral al mostrar “terrorífico” fenómeno en campo cercano a Talca

TikTok se ha convertido en una plataforma en que se viralizan divertidos momentos, pero también ha funcionado como una herramienta para mostrar situaciones que acomplejan a los usuarios.

Tal es el caso de una joven chilena llamada Claudia Alcalde, quien se volvió viral en la popular red social al mostrar un curioso fenómeno que se generó en una localidad cercana a Talca, en la Región del Maule.

“Acá hay un fenómeno que yo nunca había visto ni pensé que iba a ver, de verdad. Creo que lo había escuchado en otros países, pero acá en Chile jamás lo había visto. En serio que me da mucho miedo“, señaló.

Posteriormente, la usuaria muestra un campo cubierto por telas de araña. “Miren, todo eso blanco que parece hielo, no es hielo, son millones de arañas“, señaló mientras apuntaba al lugar en que se registraba esta situación.

“Son millones de arañas que están formando muchas telas de arañas, pero miren acá. Acá es impresionante. Es muchísimo, es una plaga”, agregó.

Luego hace un zoom en el video para evidenciar la presencia de las telas de arácnidos. “De verdad que una persona que tiene fobia a las arañas no podría estar aquí. Porque son millones (…) Es que esto es muy Halloween”, comentó.

“¿Ustedes habían visto esto en Chile? Es que de verdad estoy sorprendidísima, es cuático. Como que ahora me doy cuenta que he superado un poco la fobia a las arañas, un poco harto porque no podría estar aquí al lado (…) Una persona aracnofóbica no podría estar aquí“, cerró.

Mira el video acá: