¿Diabólico? Traductor en concierto de Justin Bieber vivió incómodo momento y se volvió viral

Muchas veces los nervios juegan una mala pasada, al igual como le ocurrió a un joven en México, quien fue el traductor de Justin Bieber en su concierto.

El video rápidamente fue viralizado en internet gracias a las redes sociales, como TikTok , plataforma en la que fue difundido el incómodo momento que, de todas maneras, sacó carcajadas en la web.

Todo ocurrió en un show del canadiense, quien se encuentra de gira, en el país mexicano. Allí, hubo un momento de interacción con los fans, situación que fue compartida en redes.

En el registro se puede ver a Bieber en el escenario, quien comienza a hablar sobre el racismo. En el otro lado, en tanto, hay un joven que intenta traducir, sin éxito, las palabras del esposo de Hailey Bieber.

“As we know, racism is eveil (como sabemos, el racismo es malo)”, dice Justin mirando al joven quien se las ingenia para poder entender y traducir las palabras del cantante.

De fondo se escuchan los gritos de los presentes que traducen la frase. “El odio es… diabólico”, dice el joven evidentemente nervioso.

“But you and I, we are in this together”, continúa Bieber entre risas. “Pero nosotros estamos en esto juntos”, responde el traductor, esta vez correctamente.

Sin embargo, no fue lo único, porque hubo otro momento en que tradujo “Justice Tour”, como “la gira de la justicia”.

Mira los videos aquí: