(CNN) – Con una asistencia de Mason Mount y la definición de Kai Havertz el Chelsea venció por 1-0 al Manchester City en la gran final de la Liga de Campeones.

El gol en el minuto 42 del héroe del partido permitió que el equipo londinense se coronara campeón de la Champions por segunda vez tras el trítulo obtenido en 2012.

A pesar de que los campeones de la Premier League estuvieron cerca de anotar en varias ocasiones, el muro defensivo del Chelsea aguantó y se llevó la victoria.

Tras victoria del Chelsea, el protagonismo de Havertz, el esfuerzo de N’Golo Kanté y la derrota de Pep Guardiola dieron de qué hablar en las redes sociales.

Revisa los memes que dejó la final de la Champions:

N’Golo Kanté en la Champions League:

– MVP de la vuelta vs Atlético de Madrid🔥

– MVP de la ida de semis vs Real Madrid🔥

– MVP de la vuelta de semis vs Real Madrid🔥

– MVP de la final vs Manchester City🔥

Imposible no querer a @nglkante, se merece el balón de oro y más⚽️❤️ pic.twitter.com/318q3wNWOH

— Luis Ignacio Áñez (@LuisAnezB) May 29, 2021