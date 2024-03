Impacto mundial: La sentidas reacciones que dejó el diagnóstico de cáncer de Kate Middleton

Tras semanas de rumores y teorías conspirativas, ese viernes reapareció Kate Middleton con una triste noticia: anunció que tiene cáncer.

A través de un video compartido en las redes sociales de la realeza, se puede ver a la Princesa de Gales contar el motivo de su lejanía de la vida pública durante los último meses.

Si bien dijo que la noticia fue un “gran shock” para ella y sus cercanos, aseguró que “estoy bien y cada día me siento más fuerte”.

Tras el anuncio, el nombre de la esposa del príncipe William inmediatamente se volvió tendencia en X, donde miles de usuarios lamentaron la noticia y muchos recordaron las teorías conspirativas que surgieron, que iban desde una muerte hasta presuntas infidelidades.

“Se me parte el alma ver este video”, “mejórate pronto, Kate”, escribieron algunos de ellos.

The fact Princess Kate has to do this over a video just shows how far conspiracies have gone, no one would believe she has cancer otherwise

Her world has turned upside down & she’s being forced to put out a video looking her best.

Get well soon Kate 💔 pic.twitter.com/xjy2nxMXWL

— Kayla Adams (@KaylaAdams___) March 22, 2024