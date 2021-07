Los deportistas de élite acostumbran a llevar sus habilidades a planos un tanto imposibles para mortales comunes y corrientes. Es por eso que la nadadora estadounidense de estilo libre, Katie Ladecky, creó un desafío para sus seguidores: ponerse un vaso de leche en la cabeza y realizar una actividad extrema.

En su caso, el #GotMilkChallenge consistió en nadar por al menos 30 segundos con la leche de chocolate en su cabeza. El recorrido se observa de manera pulcra, con buena técnica y templanza para lograr el equilibrio perfecto y no derramar ni una sola gota al agua.

Possibly one of the best swims of my career! (~open for debate~)

What can you do without spilling a drop?! Check out the #gotmilkchallenge on TikTok. #gotmilk #ad pic.twitter.com/F05UzvaqCo

— Katie Ledecky (@katieledecky) August 3, 2020