Hasta se disculparon: Ladrones roban reloj a turista, pero lo devolvieron al notar que era falsificado

Una insólita situación ocurrió hace algunos días en Nápoles, Italia, luego de que un turista fuera asaltado en pleno restaurante de una las ciudades más visitadas del país.

En plena época de verano, y justo cuando el comercio se activó con todo tras el receso causado por el COVID-19, el atraco se viralizó en redes sociales por un hecho muy particular que vivió la víctima y su acompañante.

Esto porque los jóvenes estaban cenando tranquilamente en un local, cuando de la nada aparece un sujeto que amedrentó al turista con un arma de fuego para quitarle el reloj que portaba en su muñeca.

Inesperadamente, siete minutos después un segundo individuo apareció en escena y se acercó a los turistas, quienes seguramente no pensaron que éste llegó a devolver el elemento diciendo en reiteradas ocasiones “lo siento”.

Según informó CNN, los protagonistas son dos turistas suizos que estaban disfrutando de la localidad itálica. Uno de ellos portaba aparentemente un reloj marca Richard Mille que normalmente está avaluado en 300 mil euros, es decir, cerca de $276.000.000.

Sin embargo, la víctima del asalto, Antonio Visconti, reconoció que el articulo es falsificado. “Lo trajeron diciendo ‘lo siento, lo siento’, tal vez como un intento de que no lo informe”, comentó al citado medio.

El hecho quedó grabado en las cámaras de seguridad del restaurante, donde se observa la mirada atónita de todos los presentes.

Rapina ad un turista svizzero ad un caffè di Piazza Trieste e Trento: pistola alla testa per portargli via l’orologio e poi glielo riconsegnano perché vale poco. La denuncia dei titolari del locale:"Tutto questo in centro città. Serve un presidio costante delle forze dell'ordine” pic.twitter.com/aKRU1yKg39

— Francesco Borrelli (@NotizieFrance) July 19, 2022