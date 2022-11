Ladrón intentó robar cartera de lujo pero chocó contra una vitrina y se desmayó: Todo quedó grabado

Un inédito suceso fue registrado por las cámaras de seguridad de una tienda de lujo en Estados Unidos.

Los videos dejaron en evidencia el momento preciso en que un delincuente sustrajo una valiosa cartera para luego darse a la fuga de forma totalmente fallida.

Al darse la vuelta para comenzar a correr junto a su botín -un bolso Louis Vuitton avaluado en más de $16 millones-, el individuo chocó fuertemente con un ventanal de vidrio que daba hacia la calle.

Esta situación originó que el joven de 17 años cayera inconsciente al suelo, siendo rápidamente detenido por la policía de la ciudad de Bellevue.

De acuerdo con lo informado por la institución uniformada, el antisocial pertenecería a una red criminal que se dedica a este tipo de delitos, consignó Komo News.

Producto de lo mismo, aseguraron que aumentarán los patrullajes en la zona para evitar más atracos similares.

Brazen teenage thief, 17, knocks himself out by running into glass door as he tries to flee Louis Vuitton store with $18,000 worth of handbags in the affluent #Seattle suburb of Bellevue,#Washington. pic.twitter.com/LB11pBCKQp

