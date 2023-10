Mar de lágrimas y memes en redes tras renuncia de iCata a Gran Hermano: “Se ganó mi corazón”

Este jueves se vivió un complejo capítulo en Gran Hermano Chile, luego que iCata comunicara su sorpresiva renuncia a sus compañeros.

“Como ustedes nunca sabrán el próximo movimiento de iCata, hoy es mi último día en la casa“, partió diciendo la influencer, impactando a los integrantes de la casa.

Respecto a las razones detrás de su decisión, afirmó que no estaba cómoda en la casa. “Vine a pasarla bien y me está costando pasarla bien (…) Este año me prometí que la felicidad iba primero que todo en mi vida y ya no estoy tan feliz acá”, confesó.

Mar de lágrimas y memes en redes sociales

La decisión de la streamer no sólo conmovió a los jugadores, sino que también a los seguidores de Gran Hermano en redes sociales.

A través de la plataforma X (Twitter), los usuarios lamentaron la salida de iCata con emotivos mensajes y memes.

“El mejor ingreso que pudo tener GH”, “una reina bella”, “me tapo la boca, me hizo encariñarme con ella”, “se ganó mi corazón” y “tkm baby otaku”, fueron parte de las reacciones de los televidentes.

Revisa algunas reacciones acá:

la icata fue el mejor ingreso que pudo tener gh, apoyo y aconsejo a la coni y nos ganó el corazón con su ternura y su forma de ser, gracias por tanto Catita #GranConstanza pic.twitter.com/w9AMCIE23U — Carol 🌈 (@jhxpalta) October 20, 2023

icata viendo como todo lo que construyó uniendo los corazones, bambino lo destruyó en 5 segundos #GranConstanza #LaResistenciaLulo pic.twitter.com/vZyabSrgvw — ALTERBOY (@bvstianjara) October 20, 2023

la reacción de la skarleth a la salida de icata me rompe el corazón y me representa mucho #GranConstanza #LaResistenciaLulo pic.twitter.com/1r9WsnQU4q — ALTERBOY (@bvstianjara) October 20, 2023

iCata y Bambino encontrándose en la entrada de la casa#LaResistenciaLulo #GranConstanza pic.twitter.com/C9XnT9748u — Ignacio (@ignaaciocc) October 20, 2023

Trinidad en su casa viendo como Icata logró el único propósito que ella tenía en esa casa #LaResistenciaLulo pic.twitter.com/63KHvnGOot — Roo (@RoKittenn) October 20, 2023

iCata a Pincoya: mi mami❤️‍🩹

Que bonito fue este momento🥹🥹 pocas palabras pero todo dicho con esa mirada❤️‍🩹 #TheLulosShow #GranHermanoCHV pic.twitter.com/WHJUnhSuIn — Terciopelo (@terciooopelo) October 20, 2023

Al principio, tenía muchos prejuicios de iCata. Habían muchos rumores y pensé que iba ser 0 apprte, y ahora no quiero que se vaya. Me tapo la boca, me hizo encariñarme con ella y ver que tan linda es. Tqm baby otaku. 🥹#GranConstanza pic.twitter.com/gtnpzy4GfF — cami (eskarcita team) (@flyyyhiigh) October 20, 2023

es hermosa, cariñosa, tiene una personalidad súper linda y de paso le gusta messi, no creo que haya una persona mas perfecta que icata #GranCostanza #GranHermanoChile pic.twitter.com/kS5YGqonlN — Granaditto (@Gc_Luisianny) October 20, 2023

La iCata se ganó mi corazón, yo la había juzgado muy pronto en base a sus fans incels pero ella es una reina bella que supó sacarles plata nomás wuajaja #GranCostanza #LaResisteciaLulo https://t.co/ijyEOlTOul — vania (@vuneeyuh) October 20, 2023

Jorge cuando se fue icata jajaja, solo las jorleth entenderemos #GranHermanoCHV pic.twitter.com/YD9zUQXgpf — viviana al 3331 (@caroline_forbss) October 20, 2023

Síguenos en