Mujer revela cómo hizo fortuna en OnlyFans con videos “raros” lavándose los dientes y haciendo el aseo

Las redes sociales son cada vez más variadas y satisfacen los requerimientos de internautas con crecientes exigencias sobre los servicios que puede ofrecer la tecnología.

Una aplicación que se ha hecho muy conocida y se ha masificado el último tiempo es OnlyFans, donde los usuarios pagan por un servicio que les ofrece la persona que crea contenido y que puede ser de lo más particular.

Eso es lo que se ha sabido a raíz de una entrevista que dio una mujer a The Mirror, donde reveló que ha hecho mucho dinero gracias a videos en los que aparece, por ejemplo, lavándose los dientes.

Se trata de Bambi Love, una chica de 30 años que decidió sumarse a la aplicación para hacer dinero extra, luego de haber perdido su trabajo durante el momento más álgido de la pandemia.

Al integrarse a esta red social, Bambi le dio una vuelta al asunto y decidió que solo haría contenido “poco sexy”. De ese modo, comenzó a subir videos lavándose los dientes, pasando la aspiradora y, en general, haciendo actividades de la vida cotidiana.

“Nunca he sido la más segura de las chicas, pero tener extraños halagándome todo el tiempo realmente me ha ayudado a amarme a mí misma”, comentó a The Mirror.

Asimismo, contó que en su mejor momento en su trabajo como administradora ganaba $550 libras ($537 mil CLP) al mes y, en total, cree que ha ganado $17.000 libras ($16 millones CLP) con su “otro trabajo”.

Lo más lucrativo que hace en su página son peticiones personales, que pueden ser realmente extrañas.

“Alguien, que supongo que tiene un fetiche con la pasta de dientes, me pagó $60 libras ($58 mil CLP) para que le enviara un vídeo de tres minutos lavándome los dientes”, contó al medio internacional.

“También alguien me pagó $100 libras ($100 mil CLP) por caminar descalza sobre rebanadas de pan; dijo que le gustaba la idea de la huella del pie”, agregó.

Lo que más le piden, dice, es que se grabe haciendo labores de la vida cotidiana, como pasar la aspiradora o lavar los platos, a veces vestida de sirvienta y otras completamente vestida. Los “videos de ignorar” también son un pedido muy solicitado. “La gente me paga para que me grabe y finja que no sé que me están grabando”, dijo Bambi.

Y aunque en general está abierta a atender peticiones fuera de lo común, la creadora de contenido nunca realiza cosas que la hacen sentir incómoda.

“Pongo un límite a algunas cosas porque son demasiado raras. Un suscriptor me pidió que le enviara por correo recortes de pelo y uñas a cambio de mucho dinero, pero le dije que no”, reveló.