DiCaprio habría terminado con su novia y aparecieron los memes: ¿De verdad no sale con mayores de 25 años?

El supuesto quiebre de Leonardo DiCaprio y la actriz argentina, Camila Morrone, abrió un mundo de teorías en redes sociales.

Es que la pareja, que llevaba junta cuatro años, terminó justo dos meses después de que la intérprete cumpliera 25 años.

Un dato no menor para los cibernautas, quienes destacan que al parecer el actor no tiene relaciones amorosas con mujeres mayores a esa edad.

Esto no sería más que una teoría, sin embargo, en redes comenzó a circular un gráfico que muestra que literalmente DiCaprio no ha salido nunca con mujeres mayores de 25 años.

El registro elaborado por Reddit revela que cuando él tenía 24, pololeó con Gisele Bundchen entre los 18 y 23 años de ella. Después estuvo con Bar Rafaeli, hasta que ella cumplió 25.

Luego fue novio de Kelly Rohrbach, de quien también se separó cuando ella tenía 25. Más tarde estuvo con Nina Agdal y lo mismo. Y finalmente, Morrone.

Camila Morrone cumplió 25 años hace dos meses. Hoy se confirmó el término de su relación con Leonardo DiCaprio. Siempre volvemos a este gráfico. pic.twitter.com/WVZiIIUbGF — Carla ❁ (@shannonlada) August 30, 2022

En suma, ninguna de sus novias supera el rango etario de los 25 años, lo cual generó una serie de reacciones y memes en redes sociales.

Revisa los mejores memes a continuación:

El disco favorito de Leonardo DiCaprio : pic.twitter.com/BS76DG4ka5 — McQueen (@EstifMcQueen) September 1, 2022

Lo de Leonardo DiCaprio pic.twitter.com/c1a7wP92rF — UngatoenScarif (@UScarif) August 31, 2022

Leonardo DiCaprio cuando sus novias pasan los 25 años. pic.twitter.com/A0JmqLNleD — Kevin't (@kevinfromthe90s) August 31, 2022

leonardo dicaprio cuando la novia cumple 25 pic.twitter.com/UqvXsnaPKg — cam (@milacosh) August 30, 2022

Cuando eres novia de Leonardo DiCaprio y estás a punto de cumplir 25 años: pic.twitter.com/5EPKyJqzdm — Mario Mojica Cuello (@mariomojc) September 1, 2022

Camila Morrone cumplió 25 años en junio. Esta fue la tarta que Leonardo DiCaprio le regaló: https://t.co/PPbtWfepdY pic.twitter.com/V86LYqd2Av — WONDER ARAN DESPECHÁ 🏳️‍🌈 🏳️‍🌈💚💜 (@tzantzi) August 30, 2022

Leonardo DiCaprio al notar que ella cumplió 25: https://t.co/W7IJ6zQ9d4 pic.twitter.com/OqdftYd1xF — Estefanía 🎬📚 (@Nia_mov) August 30, 2022

Cuando cumples 25 y tu novio es Leonardo DiCaprio pic.twitter.com/YKWo3llM4u — Concejala D Festejos (@Concejajala) August 31, 2022

Leonardo DiCaprio en su próxima cita. pic.twitter.com/OffrzrSkdN — House of The Dragon 🐲 (@asoiafsp) September 1, 2022

– Ella: "¿Me seguirás queriendo cuando pase de los 25? – Leonardo Dicaprio: "Que se hunda el barco si miento"." pic.twitter.com/WdC4MUAIJJ — Al Mal Tiempo (@labiosrojos___) August 31, 2022

Cómo te ves tú con 25 vs Cómo te ve Leonardo DiCaprio pic.twitter.com/vZUtxmOGC3 — Nerea Arostegi (@nerearoos) August 31, 2022

Look at how Leonardo DiCaprio reacts when a woman over 25 touches him. 🤣 pic.twitter.com/zHpCOFslpa — Rita Panahi (@RitaPanahi) August 31, 2022