Una imagen que se volvió rápidamente viral es la de la bloguera británica Abby Tomlinson junto a su gata, Pixie. La mascota demuestra gran atracción por las llamadas de Zoom y no despega su atención del computador cuando éstas caen.

Una de sus publicaciones ya superó los 900 mil “likes” en menos de una semana y cuenta con más de 82 mil interacciones en Twitter.

En la foto se le ve con mirada fija, casi penetrante, como tratando de observar con más detalle a los interlocutores que del otro lado se comunican con Abby.

Esa así que las clases en línea y las reuniones de trabajo se trasformaron en una nueva dinámica tanto para su dueña, la gata y los propios contactos de la bloguera, quienes pueden verla constantemente en cada una de las videollamadas.

La foto más viralizada ha sido donde aparecen Abby y Pixie, las dos muy concentradas en la llamada. Asimismo, los comentarios de sus seguidores se llenaron de otros “gatos internautas”, que bien se han adaptado a la pandemia junto a sus dueños.

omg all the cats in this thread!!! pixie is sick of me telling her how popular she is https://t.co/zcknss6WXx pic.twitter.com/PnlHOKaUEi

— Abby Tomlinson (@twcuddleston) January 23, 2021