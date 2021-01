Bud, un loro verde amazónico hembra, le ganó al sobrepreso y a sus 22 años pudo volver a volar tras llevar varios meses sin poder hacerlo por su contextura.

Según informó el portal Metro, el ave fue adoptada por Chloe Shorten en marzo del año pasado, cuando sus anteriores dueños ya no podían cuidarlo en el marco de la pandemia.

Tras el arribo a su nuevo hogar, Bud desarrolló una gran adicción por las papas fritas. Según Chloe, era capaz de escuchar cuando se abría un paquete a 6 kilómetros de distancia.

Debido a esto el loro llegó a pesar 620 gramos, 200 más de los que debería tener, y cuando intentaba elevarse caía al suelo por su peso.

Para solucionar esto su dueña prohibió las papas fritas en la casa, lo que funcionó a la perfección ya que tras bajar de peso ahora Bud no tiene problemas para volar.

