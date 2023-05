“El confuso tema del dinero en Argentina”: Luisito Comunica se sumó a la fiebre de compras en el país trasandino

El conocido youtuber mexicano Luisito Comunica decidió viajar hasta a Argentina para vivir en primera persona lo que está ocurriendo con el peso argentino en el país. E incluso realizó algunas compras.

A través de su canal de YouTube, el creador de contenidos compró dólares en una casa de cambio oficial y también en una “cueva”, como se denomina a los lugares en los que se realizan las transacciones en “dólar blue”.

En un video de 15 minutos titulado “el confuso tema del dinero en Argentina”, el mexicano explicó cómo funciona el cambio para turistas y también analizó la situación económica actual que vive el país con la inflación.

“La primera vez que visité Argentina fue en 2016. El billete de $20 me alcanzaba para una empanada, un alfajor o un pasaje al metro. Hoy, para entrar al metro necesito dos billetes de $20 y para igualar todo lo que podía comprar en ese entonces, ahora necesito un billete de $1.000″, explicó. “El dólar, en 2016 costaba $16 y hoy vale cerca de $400, dependiendo del tipo de cambio”, añadió.

También, el youtuber hizo énfasis en la “dolarización” del país y que es “de lo más cotidiano ver carteles de ‘se renta departamento’ y ‘se aceptan solo pagos en dólares’. La gente sabe que el peso argentino que cobra hoy, el día de mañana puede estar valiendo mucho menos”.

En ese sentido, destacó que “también existe el dólar turista, el dólar tarjeta, el mayorista e incluso llegó a existir el dólar Qatar, que fue diseñado especialmente para la gente que viajó al Mundial”, le contó a sus seguidores.

Comunica cambió 50 dólares en una casa de cambio oficial y otros 50 dólares en una “cueva”: “En la casa de cambio oficial, por USD 50 me dieron $18.500 a dólar turista. Para los habitantes locales, el dólar oficial está a unos $200, pero yo como turista pude cambiarlo a $370, poco menos del doble”.

“Luego me acerqué a un arbolito y me metieron a un pasillito, hasta un lugar en el que no se podía sacar ni el celular. Por USD 50 me dieron $21.400. El recibo es muy informal y no piden ninguna identificación. En resumen obtuve unos $4.000 argentinos más, que al tipo de cambio blue serían unos USD 10. Es una diferencia de 10% hacia arriba, aunque con el riesgo de que te puedan llegar a dar algún billete falso”, continuó.

Con respecto a la comida, Lusito destacó que para los turistas es más barato: “Fuimos cinco personas a comer a una pizzería y pedimos de todo. La cuenta por la comida de los cinco fue de solo USD 40. Luego fuimos a cenar a un lugar más lujoso y tuvimos una cena completa. Por cinco personas, pagamos USD 98. Es muy barato, al punto que uno se pone a pensar en cómo resulta costeable para un negocio poder pagarle a todos los trabajadores con cuentas tan bajas”.

Mira el video aquí: