“No sabía si estaba asustada”: Madre fue por primera vez a concierto de metal de su hijo y su cara se viralizó

José Manuel, vocalista de la banda mexicana Here Comes The Kraken, fue quien compartió este emotivo registro que tuvo un final bastante feliz. En medio del público, la mujer fue ovacionada por quienes la rodeaban y su rostro cambió completamente.