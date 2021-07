El fanatismo en la música es algo que ha existido desde el inicio de los tiempos. Sin embargo, un curioso caso reveló el periodista y director de cine, David Ferrier, mediante un hilo de Twitter, contando que una madre en Nueva Zelanda inscribió a sus tres hijos en el Registro Civil con los nombres de Metallica, Slayer y Pantera.

“No es fácil criar a tres de las bandas más pesadas”, le contestó la madre al periodista, que no reveló el nombre de la mujer en cuestión. Por otra parte, en redes sociales existía la duda con relación a la veracidad de la historia. No obstante, Ferrier entrevistó Jeff Montgomery, funcionario del Registro Civil del país oceánico.

“No hay restricciones en ponerles nombres de bandas a los niños, siempre y cuando el nombre utilizado no sea generalmente considerado ofensivo y no se parezca a un título o rango oficial”, explicó Montgomery.

Sin duda fue un hecho que cautivó a los fanáticos metaleros en redes sociales. Además, el profesional de las comunicaciones escribió un mensaje un tanto lúdico con relación a la foto de la madre metalera:

“Creo que es importante tener en cuenta que la madre también es una gran fanática de las ballestas que también son realmente de metal y ella merece nuestro respeto total y absoluto por esto (y por criar a tres hijos)”.

Finalmente, exclamó que “los niños de esta madre merecen conciertos gratis de por vida”.

thread 1/4: proud to report that a new zealand mother has named her children metallica, pantera and slayer. she told me "it’s not easy raising three of the heaviest bands": https://t.co/kiXGTrr60A — David Farrier (@davidfarrier) July 7, 2021

Otros casos

Es relevante recordar que no es la primera vez que alguien inscribe a sus hijas o hijos con nombres de personajes de renombre.

Así lo fue el caso del destacado actor estadounidense Robin Williams, quien bautizó a su hija, con el nombre de Zelda Williams, haciendo alusión a la princesa del clásico juego de Nintendo “The Legend of Zelda”.

Por otro lado, el multimillonario emprendedor tecnológico Elon Musk, creador de Tesla, Paypal y SpaceX, anunció en mayo de 2020 el nacimiento de su hijo, a quien junto con su pareja, la cantante canadiense Grimes, nombró como X Æ A-12.

Según una publicación en Twitter, la madre de la guagua explicó que la X corresponde a la variable matemática que expresa una incógnita. A-12 es el modelo de su avión favorito. “Æ” es una variación “élfica” de las iniciales “AI”, que significa “amor o inteligencia artificial”. Finalmente la A es por Arcángel, el nombre de la canción favorita de la madre.