“Mamá, se murió Chayanne”: Madres se viralizan en TikTok al caer en pesadas bromas de sus hijos

Chayanne es uno de los cantantes más queridos en toda Latinoamérica y así ha quedado reflejado en una serie de videos publicados por usuarios en TikTok, quienes realizan pesadas bromas a sus madres.

En concreto, los hijos informan el falso fallecimiento del cantante puertorriqueño con el objetivo de captar la reacción de las mujeres. Si bien algunas no caen en la broma, la mayoría responde con sorpresa e incluso han estado al borde del llanto.

Uno de los registros más populares fue publicado por el usuario @dcambronell, quien en medio de una comida aprovechó el momento para bromear a su progenitora.

“Anda mami, a los 54 años muere Chayanne”, alcanzó a decir el joven antes que la mujer reaccionara llevando sus manos a la cabeza y rompiendo en llanto por el supuesto deceso del artista.

Otro video, compartido por Tania Hernández (@stitchsh), acumula más de siete millones de reproducciones y casi un millón de “me gustas”.

En esta publicación, la madre respondió con una evidente sorpresa, pero la usuaria no pudo aguantar las risas y reveló que todo se trataba de una broma. “¡Cómo puede morir Chayanne, no puede morirse! Casi me da un infarto”, señaló la mujer.

Revisa las mejores bromas acá: