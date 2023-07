“Ves a una madre real llorar…”: Mamá “desesperada” por no saber qué hacer con hijos de vacaciones responde críticas

La semana pasada, una madre de nombre Helena se hizo viral al compartir un honesto y controvertido desahogo en TikTok, en el cual manifestó su inquietud por no saber qué hacer con sus hijos durante las vacaciones de invierno.

“Es el primer día sin colegio, son las nueve de la mañana y ya estoy desesperada, te lo digo con mayúsculas, con negritas y subrayado fluorescente, desesperada”, fue parte de lo que dijo en el video que compartió.

Sin embargo, lo que no previó fue que el registro se hiciera viral y diera la vuelta al mundo, situación que la llevó a eliminarlo de todas sus redes sociales. Ahora, varios días después de su publicación, emitió un duro descargo a propósito de las críticas.

Desahogo de “madre real”

“¿Piensan que las madres ni sienten ni padecen?”, comenzó diciendo en un nuevo video, el cual supera las 250 mil reproducciones. “¿De verdad nadie imaginaba que una madre podía colapsar y ahora me diréis sí, si una madre puede colapsar, pero lo que no puede es coger un móvil y grabarse”, añadió.

Asimismo, la mujer arremetió contra la inconsecuencia de las redes al asegurar que el discurso de libertad no es válido para todos.

“Estamos todo el día diciendo que tenemos que tener un mundo más abierto, expresar nuestras emociones, ver cosas reales, ver a gente real y cuando ven una madre real colapsar, llorar y estresarse, eso no nos gusta“, sostuvo.

“Pero (está bien) cuando una madre tiene que estar callada, sumisa y sonriendo, porque una madre no tiene permiso a quejarse, una madre no tiene permiso a colapsar. Y por cierto, a todas las mujeres que critican en los vídeos un poco de sororidad que lesgusta mucho decirlo, pero luego no lo aplican”, concluyó Helena.

Mira el video a continuación: