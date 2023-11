¡It’s Time! Mariah Carey se “descongela” en viral video para dar inicio a época navideña

Comienza noviembre y, como cada año, la reina de la navidad, Mariah Carey, despide la festividad de Halloween y da la bienvenida a una nueva época navideña.

Es que, inevitablemente cuando se acercan estas fechas comienza a sonar All I Want for Christmas Is You, una canción que cada año que convierte un ícono de esta festividad.

Situación que bien sabe la artista estadounidense, pues fue quien se volvió viral en redes sociales luego realizar una publicación confirmando los rumores que rondaban en internet, aquel que planteaba que la cantante se congela durante todo el año para descongelarse en la época navideña.

En efecto, llevó a cabo esta hazaña con su distintivo sentido del humor. La cantante de 54 años publicó el pasado 1ro de noviembre un video donde se muestra una bóveda, la cual al abrirse revela que dentro de ella se encontraba Carey encerrada en un bloque de hielo, siendo "descongelada" por un grupo de ayudantes con secadores de pelo. Pero, ella termina quebrando el bloque al decir la frase "It's Time", dando a entender que ya comienza una nueva campaña navideña.

Internet reacciona al video de Mariah Carey

A pocos días de su publicación, el video subido a través de su Instagram y cuenta de Tiktok, ya cuenta con casi 3 y 15 millones de reacciones, respectivamente, generando una inmensidad de reacciones por parte de sus seguidores en las redes sociales.

“Ya se siente el espíritu navideño”, “Así damos por inaugurada la Navidad”, “Se volvió más épico lo que ya era épico”, “ya llegó la reina de la navidad” y “Joya”, fueron algunas de las reacciones.

Sin embargo, otros usuarios no tardaron en hacer bromas respecto al video de Carey, pues la cantante, sin duda, se ha convertido en un verdadero ícono de cada navidad durante los últimos años.

“Saquen el árbol de Navidad, Mariah ha hablado”, “No puedo contradecirla, entonces le creo ya hay que empezar a celebrar la Navidad” o “La reina de la navidad se manifestó, así que ya es hora”, fueron algunas de las divertidas reacciones que recibió la publicación.

Riéndose de los rumores que la acusan de congelarse todo el año para resurgir en vísperas de Navidad, la cantante rompió el hielo, literalmente, al ponerse en marcha con su icónico traje rojo.

