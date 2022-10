“Van aumentado”: Ministro Mario Marcel reveló cuántas corbatas tiene y cuál es su talento oculto

Es uno de sus principales aspectos cada vez que aparece en televisión, ya sea para dar alguna información importante o en una entrevista. No son sus zapatos, no son sus chaquetas, no son sus lentes. Son sus corbatas.

Este accesorio, cada vez menos visto, pero no por eso menos elegante, es más que particular en el ministro de Hacienda, Mario Marcel, integrante de una de las carteras más importantes del gobierno del presidente Gabriel Boric.

Precisamente, el secretario de Estado fue el protagonista de la sección “Conoce a tu ministro” que publicó la vocera del Ejecutivo, Camila Vallejo, donde los entrevistados responden brevemente algunas preguntas.

Uno de los cuestionamientos que se le hizo al jefe de las arcas fiscales, quizás el más importante, es cuántas corbatas tiene. Ante esto, su respuesta fue bastante llamativa.

“Uh, tengo muchas, no las he contado, pero van aumentado porque ahora ya me empiezan a regalar”, reconoció el ministro, quien incluso es homenajeado con una cuenta en redes sociales dedicada exclusivamente a este emblemático accesorio.

“Me gusta dibujar cómics”

Adicionalmente, Marcel reveló que su serie favorita es Peaky Blinders, que la persona con la que le gustaría tomarse un café es Birgitte Nyborg, la primera ministra de la serie Borgen y que su plato tradicional favorito es el congrio frito con ensalada chilena.

Además, otro aspecto interesante que reveló el ex presidente del Banco Central es que tiene afición por los dibujos. “Me gusta dibujar comics”, dijo, mientras que también mostró su idolatría por John Lennon.