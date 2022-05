Joven invitó a sus 50 matches de Tinder al mismo club: Terminaron de fiesta todos juntos

Fanny Blom es una joven sueca residente de Torrevieja, España, que se volvió viral en TikTok por llevar a cabo un loco plan y compartirlo en la red social.

La veinteañera tuvo la idea de invitar a 50 de sus matches de Tinder al mismo club sin contarles de lo que estaba haciendo. De esa forma, se enteraron una vez ahí de lo que había ocurrido.

Para documentarlo, Fanny llevó un gorro de fiesta rojo y le tomó fotos a todos quienes se presentaron en el club por invitación de ella con este puesto.

La cantidad de invitados fue tal que la joven necesitó de tres videos de TikTok para compartir todas las fotos que tomó ese día. Los registros se viralizaron de tal forma que el primero reúne el día de hoy más de 2 millones y medio de visitas.

“Sí se ve que la pasaron bien al final”, “¿Por qué no se me ocurrió hacer esto antes?” y “¡Quiero hacer match yo también para que me inviten!” son algunos de los comentarios que dejaron los internautas en los videos.

Debido al éxito que tuvo en la red social -y también por solicitud de los seguidores que recopiló Fanny a raíz de la situación-, la TikToker repitió el evento una vez más utilizando un gorro de color azul, instancia que también compartió con un divertido video.