“Yo no podría”: Sujeto pidió matrimonio a su novia en plena boda de su hermana y generó debate en TikTok

Una curiosa propuesta de matrimonio se dio a conocer en TikTok, con la hermana de la novia como protagonista.

El registro acumula 21 millones de reproducciones en la plataforma y se puede ver cómo la novia pasa a segundo plano, en ese momento, al quedar la atención es su hermana, quiera era una de las damas de honor del evento. Algo que ha generado debate entre los usuarios.

“La hermana de la novia no tenía idea de que esto estaba pasando”, se detalla en la descripción del video.

En el video, se ve a la novia vestida de blanco preparándose para lanzar el ramo, el cual debía ser atajado por algunos de los presentes. Sin embargo, las cosas fueron diferentes.

Y es que en medio del lanzamiento, es la misma novia quien se dirige hacia la mujer para entregarle el ramo en sus manos, dejándola confundida.

Inmediatamente después, un hombre se acerca y se arrodilla para realizar la propuesta junto a un anillo, desatando la alegría en los presentes, incluyendo a la novia que, al parecer, era parte del plan.

En medio de las lágrimas, la mujer dice sí asintiendo con la cabeza y recibiendo un fuerte abrazo de su hermana, la novia.

En las redes sociales, los usuarios se mostraron divididos: “Ay no, yo no podría, es mi noche, es mi momento, ellos ya tendrán el suyo”, “si la novia está de acuerdo, yo estoy de acuerdo”, “no me gustaría que me lo propusieran en la boda de otra persona”, “eso hizo su día aún más especial”.

