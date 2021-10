Un extraño matrimonio se volvió viral luego de que uno de los invitados revelara un insólita regla: cobrar por lo pedazos de torta.

Este caso ocurrió en el Reino Unido, donde una pareja de novios decidió ponerle un precio de 3,66 libras a cada trozo del pastel que se repartiría en su matrimonio, es decir, unos 4 mil pesos chilenos que debió pagar cada invitado a la celebración.

Esta situación se dio a conocer en Reddit, un sitio web donde personas de todo el mundo comparten diferentes experiencias e interactúan con otros usuarios, según consignó Clarín.

Sin embargo, el hecho de cobrar no es lo peor de la historia. El mismo usuario que compartió la historia en Reddit también adjuntó una captura de pantalla de la conversación en WhatsApp que tuvo con los novios después de terminado el matrimonio, quienes le informaron que se dieron cuenta que se había comido no solo uno, sino que dos trozos de la torta matrimonial por la que había que pagar.

“Estábamos mirando las cámaras de seguridad y vimos que comiste dos pedazos del pastel de matrimonio. Avisamos que cada invitado debía pagar por porción y nos dimos cuenta de que pagaste por una y comiste dos. Envíanos lo antes posible las 3,66 libras”, es parte de lo que se puede ver en el mensaje.

En el sitio web, el usuario comentó que pensaba que el costo que tuvo que pagar por el trozo de torta era algo simbólico y que si quería comer otro lo podría hacer sin problemas. Sin embargo, no reveló si finalmente les depositó el dinero a la pareja de novios.

En Reddit, los comentarios no tardaron en llegar, incluso otro invitado también compartió una reflexión al decir que “pagué 3,66 libras por la porción de torta, gasté otras 30 libras en el regalo, otras 6,90 libras en bencina para ir y volver, 60 libras en el alquiler de la ropa para la boda y me perdí las horas extras en mi trabajo por asistir a tu fiesta. Restando el costo del trozo de pastel, me debes 110,60 libras. Por favor mandame de inmediato el dinero para evitar cargos por pagos atrasados”.