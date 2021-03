Indignados quedaron los seguidores de La Divina Comida con el desconocimiento expresado por el ex participante de MasterChef Chile Max Cabezón sobre uno de los más reconocidos actores chilenos, Alfredo Castro.

Durante el estreno de la nueva temporada del programa de Chilevisión, el acto Carlos Díaz contó cómo inició su carrera televisiva y el rol clave que tuvo Castro cuando le hacía clases.

“Un día se acerca a mí, que nunca me había hablado, y me dice ‘oye, Carlos, hay un casting en Canal 13, ¿por qué no vai?’”, recordó Díaz, relatando la emoción que sintió al ser abordado por el protagonista de Tengo miedo torero.

Fue entonces cuando, en los comentarios realizados tras la comida, el ex MasterChef le preguntó a la actriz María José Quiroz: “¿quién es Alfredo Castro?”.

Ella le explicó y él procedió a googlearlo, dándose cuanta que sí lo había visto en televisión.

“¡Ah, extraordinario! ¡Alfredo Castro! Extraordinario, pero tuve que googlerarlo. Google es mi pastor”, comentó.

Revisa acá las reacciones de incredulidad expresadas en redes sociales:

Max Cabezón no conoces a Alfredo Castro? Te lo presento!

👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼 https://t.co/UeFBOuipO7 — Emet Perez-Omon #YoApruebo #PiñeraRenuncia (@TwiteroEnBici) March 7, 2021

No saber quién es Alfredo Castro en Chile, en no saber quién es Maradona en Fútbol, Bocuse en Cocina, Papá Fco en religión y mucho más jajajaja #LaDivinaComida — Alvaro Lois Martin (@alvaro_lois) March 7, 2021

Primero chupai el plato, ya te lo dejamos pasar, pero como chucha no sabes quién es Alfredo Castro po wn ohhhhhhhhh esto es una blasfemia🤦🏼‍♀️ 😒#LaDivinaComida pic.twitter.com/BmiQC7vlOR — LS Chain (@ChainLesly) March 7, 2021