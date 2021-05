MC Hammer, una de las voces más reconocidas del mundo del Hip-Hop y el rap, viralizó en redes sociales un particular registro del Profesor Rossa, Guru Guru y Don Carter bailando al ritmo de uno de sus más grandes clásicos.

El intérprete compartió un video del sitio Prensa Portal Net donde aparece el Profesor Rossa en compañía de Guru Guru y Don Carter bailando con It’s All Good de fondo, donde se destacan los pasos de baile de Iván Arenas.

“Do the thang mane”, fue parte del mensaje que el artista compartió junto al registro, junto a unos emojis de risas y baile.

“El mejor video de la pandemia”; “¿Por qué estuve todos años sin ver esto?”; “We are the best country of Chile brother”; “Thanks, the teacher pink, gurú gurú and Don Carter is the best in World universal”; fueron parte de los mensajes que los usuarios respondieron ante la publicación.

Donde, cuando, como??? Por qué estuve todos años sin ver esto? 😂😂😂😂 — Carolina (@SweetCarol76) May 3, 2021

We are the best country of Chile brother — aúnSeba (@pizzaconpapitas) May 3, 2021

Thanks, the teacher pink, gurú gurú and Don Carter is the best in World universal,,,, 🤪🤪😝😝🔥🔥 — PerroAzul (@12febrero45Azul) May 3, 2021