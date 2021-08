En el noticiero de este martes, Roberto Cox reveló cómo fue el día en que conoció al cantante español Alejando Sanz en un gimnasio y que, luego de eso, lo comenzó a seguir en las redes sociales.

Hoy se cumple un nuevo aniversario del álbum Si tú me miras del intérprete español, ocasión que aprovechó el conductor de CHV Noticias para contar su anécdota que vivió con el cantante.

“Sanz me sigue por redes sociales”, le dijo Cox a su compañera Karina Álvarez. “Es que tú eres muy importante”, le respondió ella intrigada.

Lee también: Bajista de “The Cure”, Simon Gallup, anunció que deja la banda: “Me cansé de la traición”

“Te lo voy a mostrar porque no me vas a creer”, volvió a decir el conductor de CHV Noticias mientras buscaba la prueba en su celular. “A mí no me sigue ni el viento”, dijo Karina.

“Nos conocimos con Alejandro… Oh… me dejó de seguir”, dijo Cox entre risas, a las que se sumaron las de la Álvarez. “No, no, no. Perdón, mira… siguiendo Ale Sanz, somos amigos… Perdón, me equivoqué de lista, vi los seguidores. Búsquenlo”, agregó el periodista.

Luego de eso, Cox contó que un 26 de febrero Alejandro Sanz se iba a presentar en un casino a las afueras de Santiago y que, mientras estaba trotando en un gimnasio de un hotel en la capital, ” yo estaba escuchando el disco de Sanz para aprenderme sus últimas canciones porque al día siguiente lo iba a ver… esta historia es 100% real… de repente alzo la vista y en la cinta trotando, al frente mío, ¿quién estaba? Alejando Sanz”, reveló.

Lee también: “Estuve pensando en hacerme cura”: Daniel Jadue reveló su pasado católico y por qué se alejó de la iglesia

“Yo digo, ‘no lo puedo creer, yo le tengo que pedir una foto’. Entonces seguí trotando media hora esperando que Alejandro se baje de la cinta y no se bajaba y yo trotaba”, continuó y agregó que “no había casi nadie en el gimnasio y yo veía que habían como tres guardias en los rincones y yo miraba siempre de reojo cuando se iba a bajar de la cinta para poder acercarme a él. Estaba nervioso, debo reconocerlo”.

Finalmente, Cox dijo que, tras dos intentos de fotos, logró registrar el momento. “Y de repente se baja, todo traspirado y me acerco y le digo, Alejandro, soy un gran admirador tuyo… no te quiero molestar, pero te tengo que pedir una foto. Y estaba tan nervioso que me saco la foto tiritando y la foto sale movida”.

“Entonces cuando la veo digo, no, perdí mi oportunidad de tener la foto con Sanz y le digo ‘Ale, te pido mil disculpas, pero la foto salió mal, ¿me la puedo sacar de nuevo?’ ‘Sí, obvio’, me dice, y nos sacamos esa foto. Y después nos quedamos hablando y me empezó a seguir”, concluyó.

La reacción de Sanz

Tras contar la anécdota, el cantante replicó una historia de una seguidora en su cuenta de Instagram.