La norteamericana Doja Cat se convirtió en la nueva artista en protagonizar una polémica en redes sociales tras involucrarse en un rudo enfrentamiento con sus seguidores de Paraguay en su cuenta de Twitter.

Todo comenzó luego de que se cancelara el festival Asunciónico, uno de los shows más relevantes de la escena musical paraguaya, debido a un fuerte temporal que azotó al país. Debido a esto, la intérprete de Say So, Need to Know y Woman debió suspender su presentación en el país.

Al día siguiente, tras dejar el hotel en que se hospedaba, Amala Ratna Zandile (su nombre real) realizó una crítica a sus fans con una serie de tweets en su cuenta oficial, los cuales eliminó más tarde.

“Hubo una tormenta en Paraguay, el show fue cancelado. Cuando dejé el hotel a la mañana siguiente no había ninguna persona fuera esperando por mí. Digieran eso”, escribió, y de inmediato agregó “ni siquiera uno”.

Acto seguido, sus seguidores criticaron sus comentarios, ya que le respondieron que sí estuvieron esperándola en el hotel bajo la lluvia y que ella jamás se asomó siquiera a saludarlos. Ante esto, Doja Cat publicó “hablen su mierda”.

Usuarios, tanto paraguayos como del resto de Latinoamérica, no tardaron en criticar su comportamiento. Una seguidora incluso tuiteó “ya es muy tarde para que te disculpes”, a lo que la cantante contestó que “no lo lamento”.

Posteriormente, la intérprete declaró que dejará su carrera: “Todo está muerto para mí, la música está muerta y soy una maldita tonta por haber pensado que estaba hecha para esto. Esta es una maldita pesadilla. Dejen de seguirme”.

Como era de esperar, la polémica desató una ola de memes que aludieron a la unidad de Latinoamérica, luego de las polémicas que distintos artistas han protagonizado recientemente en algunos países, como Adam Levine de Maroon 5 en Chile y Julian Casablancas de The Strokes en Argentina.

Revisa aquí los mejores memes que dejó esta polémica:

chile vs adam levine

argentina vs julian casablancas

paraguay vs doja cat pic.twitter.com/VBzWSQxMSG — natalia (@sapphicas) March 25, 2022

El dia que vuelvan Adam Levine a Chile, Julian Casablancas a Arg, y Doja Cat a Paraguay será algo así. pic.twitter.com/f0mnlM4OJC — Elsabordelmomento🌙 (@yaelagustina7) March 25, 2022

se murio taylor hawkins en colombia, a miley cyrus le pego un rayo en el avion que iba, paraguay cancelo a doja cat y hizo que se "retire de la musica", una semana mas en latinoamerica pic.twitter.com/T2uvjsuG5m — 🍄 (@TearyToby) March 26, 2022

Miley Cyrus dejó de seguir a Doja Cat en instagram pic.twitter.com/uFsy5yQXQq — Pía (@pia_dmn) March 26, 2022

Latam siguiendo a Doja Cat después de insultar a Paraguay pic.twitter.com/yODx3tKV9Z — Anne (@anniee_csas) March 26, 2022

El resúmen de lo que pasó con doja cat. pic.twitter.com/Xpkt9oze4z — Gastón (@GastonRevivido) March 26, 2022

Paraguay si Doja Cat hubiera saludado por la ventana pic.twitter.com/vhDb9R3iil — Luis Fernando (@fercard4) March 26, 2022

Latinoamérica todos los días: Paraguay no existe Doja Cat: paraguayos muertos de hambre Latinoamérica: pic.twitter.com/nECCgofyZl — sadi (@saddykatito) March 26, 2022

Yo despues de ver todo lo de Doja Cat: pic.twitter.com/eOanyhQYaZ — Judith♡︎ (@judtachibanaa) March 26, 2022

Doja cat: No había nadie afuera para saludarme 🤬🤬🤬🤬🤬🤬 Los paraguayos: pic.twitter.com/hv6TYNjwGq — 🇦🇷 Ale ⚫⚪ (@MendoGordo) March 25, 2022

Doja Cat tranqui en su hotel // sus fans esperando que por lo menos que saque su cabeza en la ventana pic.twitter.com/7IYak75c7X — mauri 🧩 (@balmauricio_) March 24, 2022

ahora no bebé mamá se está peleando con Doja Cat en twitter pic.twitter.com/uljH7V2LTI — Camila (@_camiarriola) March 24, 2022

que lindo el mensaje que escribió doja cat para sus fans de paraguay 😍 pic.twitter.com/E87kGPQ0ZL — Mia Jazmín (@miajazminpor) March 25, 2022

Todo latam con Paraguay después de lo que dijo Doja Cat pic.twitter.com/sUcb4xuOIS — Ana Ailed d’laTorre (@anaailedDlts) March 26, 2022