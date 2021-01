Este jueves, diversos videos de jóvenes en una masiva fiesta clandestina en la localidad de Cachagua indignó a las autoridades y a los usuarios de redes sociales.

Cachagua, misa clandestina, Pancho Correa y Pablo Insulza llegaron a los puestos de avanzada del trending topic de Chile.

El motivo principal fueron unos supuestos audios en donde jóvenes colegiales comentaban cómo se contagiaron de COVID-19 tras asistir a carretes en Cachagua.

Todo partió cuando una joven reclamó por haber estado en contacto con fuentes de contagio, entre ellos Pancho Correa.

“Habían dos carretes fuente -de contagio- y pa’ mi cumpleaños vino Pancho Correa, los del Colegio Everest y mucha gente que hace tres día había estado en Año Nuevo y ahora estamos encerradas”, cuenta la chica.

“Sí, soy yo, pero no contagié a todo el mundo como dice en el audio“, respondió uno de los increpados.

En tanto, otro dijo que no se arrepiente de de nada, porque “lo pasé fino, me agarré minas, no tengo nada de qué arrepentirme”.

Y, por lo demás, una muchacha recalcó que “ahora todo Chile sabe que la Isi se agarró al Pablo Insulza”.

En una de las viralizaciones, una madre expresa su preocupación: “nos derivan al hospital de La Ligua. Muchos no se quieren ir a Santiago para ‘no perder el permiso de vacaciones’. Conocidas de mis niñitas, aunque se sentían mal, con síntomas recientes, carretearon con otras personas igual, contagiando”.

Finalmente, se comenta que “mi prima fue a una misa clandestina y todos se dieron la paz y ahora están todos contagiados. La media cagada, ¿o no?”, dice el audio.

Mira los mejores memes acá:

Pancho Correa y Tere Tagle pic.twitter.com/HQejBVie5x — Mandelorian (@Mandefenton) January 7, 2021

Misa clandestina poh weón ¡hácetesa! pic.twitter.com/Zj3oHH3mNG — Carlos Andre Durdos Puentes (@C_Durdos) January 7, 2021

Igual creo que lo de la #MisaClandestina es fake, pero los memes están demasiao mataos de la risa, galla!!! pic.twitter.com/N6LSFqHsY4 — Francisca Aldunate (@aldunatefran) January 7, 2021

La tere tagle con el pancho correa en la misa clandestina pic.twitter.com/XXgv9iOgzy — Vanessa (@vanebeafari) January 7, 2021

ellos no saben q estuve en la misa clandestina y me junté con pancho correa pic.twitter.com/Wvd2bbJG0Q — seba (@baepsebs) January 7, 2021

aca en la sede de la Misa Clandestina pic.twitter.com/pblUNcvwpG — Say No More (@carriagadac) January 7, 2021