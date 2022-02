El Director Técnico del Blackburn Rovers, Tony Mowbray, participó de una conferencia de prensa que no dejó indiferentes ni a los hinchas ingleses ni a los fanáticos nacionales de “Big Ben”.

A raíz de una consulta por lesión del jugador chileno-inglés, el DT explicó que Brereton-Diaz había jugado “a 10 mil metros de altura” en los duelos de la clasificatoria mundialista desarrollados en Calama y La Paz.

🗣️ TM continues on Brereton Diaz: "He had a really tough schedule and looked a little bit fatigued before he went away, then he played two games at 10,000 metres altitude."#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/8TK2vOvEuG

