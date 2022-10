“Cualquier cosa por Excel”: Los mejores memes que dejó la caída mundial de WhatsApp

La madrugada de este martes, WhatsApp sufrió una interrupción que dejó a millones de usuarios alrededor del planeta sin el servicio durante algunas horas.

Aunque este ya fue reestablecido, como es de costumbre, miles de internautas aprovecharon la falla de la plataforma para compartir memes y bromas sobre la situación.

“Todos entrando a Twitter a ver qué pasó con WhatsApp” y “he reiniciado el wifi siete veces pensando que lo de WhatsApp era problema mío” fueron parte de las publicaciones que se volvieron tendencia en Twitter.

Horas más tarde, los usuarios reportaron que la aplicación de mensajería instantánea comenzó a retomar su normalidad, tras presentar su reclamo en redes sociales.

People Coming to Twitter to see if WhatsApp is down#WhatsappDown pic.twitter.com/eGi25KiQhU

— Bella Ciao (Chai) (@punjabiii_munda) October 25, 2022