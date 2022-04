ChaoMascarilla: Los memes que dejó la flexibilización de su uso al aire libre

El Ministerio de Salud (Minsal) anunció este martes que desde el 14 de abril dejará de ser obligatorio el uso de la mascarilla en los espacios abiertos, siempre que se cumplan algunos requisitos.

De acuerdo al nuevo plan Seguimos Cuidándonos Paso a Paso, se establecerán 3 nuevas fases bajo la modalidad de un semáforo sanitario: de bajo impacto sanitario (verde), medio impacto sanitario (amarillo) y alto impacto sanitario (rojo), las que representarán el estado de la carga viral del COVID-19 en las comunas.

La norma que rige actualmente será reemplazada por la nueva gobernanza, la que estableció que las personas podrán dejar de usar el cubre boca en las zonas al aire libre con bajo o mediano impacto sanitario y si se respeta la distancia de un metro o más entre personas. Es decir, quienes deseen continuar usándolo podrán hacerlo, pero se flexibiliza en los escenarios mencionados.

Ante este anuncio se generó el hashtag #ChaoMascarilla en redes sociales, donde los usuarios han comentado sus reacciones tras el anuncio del Minsal. Si bien algunos han celebrado la noticia, otros cuestionan que se están relajando las medidas anticipadamente o que se generará una confusión en la población. Sin embargo, otros optaron por expresarse utilizando uno de los recursos más divertidos de las redes sociales: los memes.

Dedicado a todos los que están con ataque de ansiedad porque el gobierno que los cuida les dice que la mascarilla no es obligatoria en espacios abiertos 😘 #chaomascarilla pic.twitter.com/D2jArQAovg

Dice claramente que el uso de mascarilla no será obligatorio en espacios abiertos y es decisión de cada uno hacerlo o no, pero en el transporte público, lugares cerrados, etc, deben seguir usandola.

Déjense se alegar hueas, nadie te obliga a sacarte la mascarilla #ChaoMascarilla pic.twitter.com/0bN81Xx46e

