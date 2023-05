“Sé que estas ahí, error de precio”: El CyberDay acaba de iniciar y los memes no se hicieron esperar

A partir de la medianoche de este 29 de mayo se dio inicio a una nueva versión del CyberDay, evento marcado por grandes descuentos online en productos de diversas casas comerciales y que puede significar un gran alivio para el bolsillo.

Sin embargo, el llamado siempre es a cotizar con anticipación para evitar ser víctima de la inflación de precios, o bien, encontrar el mejor valor dentro de la gran variedad de ofertas disponibles en internet.

Estos descuentos estarán disponibles hasta las 23:59 horas del miércoles 31 de mayo. Sin embargo, a pocas horas de que haya comenzado, las y los usuarios ya han sacado a relucir su creatividad con los conocidos memes.

Mientras algunos bromean con los errores registrados en ediciones anteriores, cuando han ocurrido ventas de productos a valores irrisorios, hay otros que juegan con la falta de dinero para acceder a estas ofertas.

Y es que no es menor el hecho de que estamos a fin de mes y hay muchos quienes no han recibido sus sueldos.

— Chica del sur (@lokitadlosgatos) May 29, 2023

Yo entrando a cada rato a revisar ofertas en el #CyberDay aunque en el fondo se q no compraré nada porque no tengo dinero pic.twitter.com/tL35P3jFdl

Aquí figuro esperando las ofertas INFLADAS del Cyberday qué pretendo comprar con el dinero QUE NO TENGO! pic.twitter.com/RIVCmBBQly

— Pinu (Meet me at midnight) 🕒 (@SrPinu) May 28, 2023