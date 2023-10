“Me da mucha risa”: Drake cantando en español con Bad Bunny desata ola de memes en redes

Drake sorprendió a sus fans con el lanzamiento de su octavo álbum, For All the Dogs, con invitados como 21 Savage, SZA o Chief Keef, así como la participación especial de Bad Bunny en la canción “Gently”.

No es la primera vez que estos dos artistas se unen, pues durante el 2018, Bad Bunny y Drake cosecharon un importante éxito en las listas con la canción “MÍA”.

Sin embargo, Gently ha llamado especialmente la atención porque Drake, quien previamente había cantado en español en “MÍA”, vuelve a incursionar en el idioma. En esta ocasión, opta por el spanglish, creando versos como “I’ve been El Chico for cincuenta años”.

En ese sentido, las redes sociales no han tardado en reaccionar ante este nuevo intento de Drake por cantar en español, generando memes y comentarios divertidos sobre su incursión en el dembow y su peculiar uso del idioma.

Mira los memes a continuación:

yo escuchando la parte de Drake en español en la canción con Bad Bunny pic.twitter.com/yXDpZ0RiNK — Rob (@robeertjoeel) October 6, 2023

Esta barra es coña mala pic.twitter.com/YH1mGQHKtn — J4vi (@j4virw_) October 6, 2023

Bad Bunny saliendo del estudio, luego de salvarle el Dembow a Drake

pic.twitter.com/DerMIuUKaB — KPININI (@kpininimemes) October 6, 2023

La parte de Drake cantando en español en la canción con Bad Bunny me parece simple y llanamente horrorosa.

Así se tienen que sentir los que hablan inglés cuando escuchan nuestros exámenes de speaking. pic.twitter.com/aqRdN96b1L — JuanjeGold (@JuanjeGold) October 6, 2023

JAJAJAJA me da mucha risa como Drake habla en español pic.twitter.com/WX11AC9hvX — Ada Sin H (@adas_power) October 6, 2023

Drake cantando en español en la cancion con bad bunny es como pic.twitter.com/yDmDa2Z6sp — salo Fonseca (@Foons_23) October 6, 2023

