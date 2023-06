“Chao frases motivacionales”: Los apasionados memes que dejó la primera eliminación de Gran Hermano Chile

La madrugada de este lunes 26 de junio se dio a conocer el primer eliminado de Gran Hermano Chile: Benjamín Lagos fue el elegido del público para abandonar la casa más importante del planeta.

Con gran suspenso, Diana Bolocco y Julio César Rodríguez, los conductores del reality, fueron los encargados de dar a conocer la votación, la que en esta ocasión determinó que “gurú de la casa” fuera eliminado.

La reacción de la eliminación

“Gracias a todos, lo que viví acá no lo voy a vivir en ninguna otra parte, les quiero agradecer a cada uno por el aporte que fue en mi vida (…) yo creo que todos ustedes son como el agua, se adaptan al recipiente donde estén, son gente increíble”, partió diciendo Lagos a modo de despedida.

“Tienen que estar tranquilos porque yo afuera estoy bien y trato de transmitir mi tranquilidad en base a eso, la felicidad que me da solo el hecho de estar aquí y la felicidad con la cara que me voy de también abandonar la casa (…) no muere el que se va, se muere el que es olvidado“, expresó.

Esta situación en la casa consiguió incluso sacarle lágrimas a Skarleth y dejó apenados a la gran mayoría de los participantes, quienes acompañaron a Benjamín hasta la puerta mientras salía del refugio.

Recordemos que Benjamín conversará en vivo con Diana y Julio César en el capítulo de esta noche, instancia donde el ahora ex participante podrá revelar sus trucos y secretos para haber sobrevivido una semana encerrado.

Tras este importante suceso, y luego de que Francisca, Jennifer y Estefanía se salvaran de ser eliminadas, los seguidores del reality show de Chilevisión reaccionaron con sus mejores memes celebrando y/o llorando por la despedida de Benjamín.

Revisa los memes acá:

Benjamín no se levantaba a las 4:59AM en gran hermano, por eso no le ganó al éxito #GranHermanoCHV pic.twitter.com/rVgKzYvXHm — Axel | BENJAMIN AL 3331 (@AxelWonderland) June 26, 2023

#GranHermanoCHV

"Benja eres el primer eliminado en Gran Hermano Chile" Mi honesta reacción: pic.twitter.com/FgVB4QH3PI — piñACOLADA (@pina_COLADA__1) June 26, 2023

yo durmiendo después de saber que logre echar a un cuico del reality y que no estuvo arreglada la votación #GranHermanoCHV pic.twitter.com/if0qSBXS36 — javiera (@ruindore) June 26, 2023

BENJAMIN ES EL PRIMER ELIMINADO DE GRAN HERMANO CHILE

pic.twitter.com/7bIYZ6L211 — ivy ✭ (@cardiganprose) June 26, 2023