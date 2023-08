“Otro más a la colección”: La lluvia de memes tras eliminación de Lucas Crespo de Gran Hermano

Este domingo se vivió una intensa gala de eliminación en Gran Hermano Chile, que tenía en peligro de abandonar la casa a seis jugadores: Jorge, Mónica, Rubén, Raimundo, Jennifer y Lucas.

Sin embargo, con un 88% de los votos, Lucas Crespo se convirtió en el noveno eliminado del reality show de Chilevisión ante el desconsuelo de sus compañeros más cercanos.

“No me tenía mucha fe tampoco, pero me quedo con una experiencia increíble, me llevo a gente maravillosa”, comentó el estudiante de Psicología después de conocer el resultado.

Asimismo, indicó que “esto es un juego y afuera seguiré bancando a los míos de adentro y nada, a disfrutar, fueron dos meses agotadores. Intenté renunciar como tres veces y cuando me fui a placa, tocó irme“.

Reacciones en redes sociales

La mayoría de votos contra Lucas Crespo se hizo sentir en redes sociales, especialmente en Twitter (X), donde varios usuarios celebraron la salida del joven de 23 años.

Los internautas expusieron la mala táctica de Crespo al usar su “nominación fulminante” contra Jennifer Galvarini, quien sólo obtuvo el 11% de los votos en esta instancia.

Además, revivieron algunas polémicas como su conflicto con Pincoya y el trato que tuvo con Bigote, la mascota de la casa-estudio. Por otra parte, destacaron los aciertos que ha tenido Constanza Capelli con sus nominaciones.

Revisa algunas reacciones acá:

HOY GANÓ EL PUEBLO, VENCIMOS A LA ELITE PODEROSA, LO LOGRAMOS, LE GANAMOS A LUCAS MAÑANA SE ABRIRAN LAS GRANDES ALAMEDAS DONDE PASE EL CHILENO LIBRE, VIVA CHILE, EL PUEBLO Y SUS TRABAJADORES #GranHermanoCHV #GranHermanoChile #TheLulosShow #theluloshow pic.twitter.com/YQaOKhjq2j — LEANDRISTA DE LEANDRO FERNÁNDEZ 🇷🇺 (@elperro_waton) August 21, 2023

OTRO ELIMINANDO MÁS A LA COLECCIÓN DE LA REINA#TheLulosShow pic.twitter.com/5VlpIJp1kr — TEAM CONI 🩰✨ (@svmxcl) August 21, 2023

EL MOMENTO MÁS CATÁRTICO QUE HE VIVIDO DESDE QUE EMPEZÓ GRAN HERMANO, SE ME BAJÓ LA PRESIÓN Y TODO #TheLulosShow pic.twitter.com/TbAe0Cj5dX — ro (@iamacoon) August 21, 2023

Necesito revivir este meme que vi por ahí #TheLulosShow pic.twitter.com/dQJbymBPX8 — 🧚🏻‍♂️ (@ICarly2punto0) August 21, 2023

Me agrada que piensen que Ruben es el favorito jejejeje, tirenlo a placa jejejeje #TheLulosShow pic.twitter.com/aO94X5avnu — MJacque_! 🪐💚 (@Mjquv) August 21, 2023

Lucas hizo la fulminante y se fue eliminado y quedaron toas tostadas 🌚#GranHermanoCHV #TheLulosShow pic.twitter.com/O5mgd3JPnT — Christian Matamala 🌹🚀 (@Chris_Matamala) August 21, 2023

Hoy día Colo Color derrotó 2 veces a Universidad Católica #TheLulosShow pic.twitter.com/9SNnsGzP09 — Y LA QUE LULE, AGÚ 💋 🇰🇪 (@JanoAlboo) August 21, 2023

